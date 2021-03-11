تركيا ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية

أعربت تركيا اليوم الأربعاء عن ترحيبها بمنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة.

وجاء في بيان الخارجية التركية على موقعها الرسمي "نرحب بمنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، التي تم عرضها من قبل رئيس الوزراء السيد عبد الحميد دبيبة إلى المجلس الليبي، في 10 مارس 2021. ونتقدم بتهانينا لرئيس الوزراء الليبي والحكومة الجديدة، متمنيا التوفيق والنجاح".

وتابع البيان "نأمل أن تتخذ حكومة الوحدة الوطنية خطوات سريعة وملموسة من أجل توفير الخدمات العامة الرامية لازدهار الشعب الليبي الصديق والشقيق، وتنفيذ العملية الانتخابية، وتوحيد المؤسسات، وضمان مصالحة وطنية شاملة. سيكون من الأهمية الحاسمة، خلال هذه الفترة، توسيع سلطات الحكومة الجديدة لتشمل جميع مناطق ليبيا".

وأضاف "ندعو جميع شرائح ليبيا وكذلك المجتمع الدولي، خلال هذه الفترة الهامة حتى إجراء الانتخابات، إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية من أجل بناء ليبيا الديمقراطية والمستقرة والمزدهرة".

واختتم البيان بأن "تركيا ستواصل الوقوف بقوة إلى جانب الشعب الليبي وتقديم دعمها الكامل لتلبية تطلعاته بشأن الرفاه والسلام".