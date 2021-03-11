أعلن نادي التعاون السعودي فسخ تعاقده رسميا مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.

وذكر نادي التعاون في بيان، اليوم الخميس: "بناءا على الاتفاق الذي تم بين التعاون والمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون فقد تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين".

وأضاف البيان: "عليه قدمت إدارة النادي الشكر والتقدير للفرنسي كارتيرون على ما قدم من عمل طوال فترة قيادته للفريق الأول، متمنية له التوفيق والنجاح في مسيرة المقبلة".

وتابع البيان: "موضحة بأن التأخر في إعلان فط الارتباط تلبية لرغبة المدرب".

وتداول عدد من الصور على مواقع السويشيال ميديا تفيد بوصول كارتيرون إلى مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس تمهيدًا لقيادة الزمالك خلفًا للمدير الفني الحالي جايمي باتشيكو.

وقاد كارتيرون الزمالك في فترة ولايته الأولى الموسم الماضي وحقق معه لقب السوبر المصري إلى جانب التتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي، قبل أن يترك الفريق ليتولى المسئولية الفنية للتعاون السعودي.