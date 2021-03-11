حريق هائل يلتهم محتويات محل بقالة في البحيرة

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تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة من إخماد حريق هائل نشب في محل بقالة بقرية كفر لحيمر، التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية كفر لحيمر التابعة لدائرة المركز.

وانتقل على الفور ضباط المركز وقوات الحماية المدنية، وسيطروا على الحريق، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل بقالة ملحق بمنزل مكون من طابق واحد، ملك "علي رشاد داوود" ٦٠ سنة بالمعاش، تسبب في احتراق محتويات محل البقالة بالكامل دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك المنزل، أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، ويباشر المستشار أحمد توفيق وكيل النائب العام التحقيقات.