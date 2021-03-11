قال محمد ثروت، محامي الطفلة ضحية التحرش بالمعادي، إنه تم إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات، ذاكرًا أن بيان النائب العام يعتبر الفيصل في القضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، صباح الخميس، أنه سيتم الإدعاء مدنيًا خلال الجلسة المقبلة للتعويض بقيمة مليون جنيه، متابعًا: «العقوبة في مثل هذه الجريمة تكون بالسجن المشدد، وسنسعى إلى تطبيق أقصى عقوبة».

وأوضح أنه تم إلقاء القبض على المتهم أثناء تخفيه بأحد المناطق محاولًا الهرب، مؤكدًا أن المتحرش اعترف بالواقعة.

وتابع: «المتهم قال في التحقيقات أنو دفع فلوس وهي كانت عاوزة فلوس تاني، وجات وراه وخبطته.. كلام كدا مش موجود.. والبنت قالت إنو محصلش»، مضيفًا أن المتحرش يحاول التبرير لنفسه بهذه الطريقة.

وذكر أن الحالة النفسية للأم سيئة للغاية وكذلك للأب الذي يعاني من إعاقة، نافيًا معرفة الطفلة بالمتحرش، ورأته لأول مرة خلال الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي، مساء الثلاثاء الماضي، بعد محاولته التخفي في أحد المساكن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا المراقبة داخل العقار، أظهر استدراج المتهم لطفلة ابنة حارس العقار تبلغ من العمر أقل من 10 سنوات ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا.

