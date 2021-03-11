صعود أسعار النفط في تعاملات اليوم

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صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بدعم من انخفاض حاد في مخزونات البنزين الأميركية.

وفي التعاملات الصباحية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم شهر مايو، بنسبة تزيد عن 0.6%، ليصل إلى 68.32 دولارًا للبرميل.

كما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط، تسليم شهر أبريل، إلى 64.95 دولارًا للبرميل، بارتفاع 0.8%.

ويقول كبير المحللين الاستراتيجيين للأسواق العالمية في أكسي، ستيفن إينيس: "مخزونات البنزين تراجعت، ما يقود موازنة صعودية، ويؤدي لارتفاع أسعار النفط في نهاية المطاف؛ بسبب الطلب القوي على المشتقات النهائية، وبالتبعية التعافي الاقتصادي".

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن مخزونات البنزين الأميركية تراجعت بنحو 11.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، لتهبط إلى 231.6 مليون برميل.

ومع ذلك، ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 13.8 مليون برميل، ليكون الصعود الأسبوعي الثالث على التوالي.

وعلى الصعيد العالمي، تظل المخزونات النفطية كذلك متراكمة في المراكز الرئيسية في البر والبحر، طبقًا لما نقلته وكالة رويترز عن محللين إضافة لتتبع مسار السفن.

واستفادت أسعار النفط من إعطاء مجلس النواب الأميركي الموافقة النهائية على تشريع قانون التحفيز البالغة قيمته 1.9 تريليون دولار أمس الأربعاء.

ومن شأن هذه الحزمة التحفيزية -والتي أرسلت للرئيس الأميركي جو بايدن لتوقيعها- أن تكون واحدة من أكبر تدابير التحفيز الاقتصادي في التاريخ الأميركي.