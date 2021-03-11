نجدة الطفل: نقدم إرشادا نفسيا للأم حول كيفية التعامل مع ابنتها ضحية التحرش

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، إنه تم تقديم تقرير للنيابة بحالة الطفلة ضحية التحرش بالمعادي والتوصية بشأنها، بعد الجلوس مع الطفلة ووالدتها في النيابة.

وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الخط لديه غرفة دعم نفسي تقدم الدعم والتأهيل النفسي للأطفال ضحايا مثل هذه الجرائم، متابعًا: «من الممكن أن نقدم أيضا إرشادا نفسيا للأم حول كيفية التعامل مع الطفلة والمحافظة عليها».

وأوضح أن التقرير المقدم للنيابة الأربعاء كان أوليًا، مضيفًا أنه تضمن الجلوس مع الطفلة للوقوف على حالتها النفسية وبحث سبل الدعم الذي يمكن أن يقدم لها.

وأكد أنه سيتم استكمال بحث حالة للأسرة لتقديم الدعم اللازم لهم بالتعاون مع وزارة التضامن أو الجمعيات الأهلية، للحفاظ على الأسرة وأشقائها حتى لا يتعرضون لهذه المضايقات مرة أخرى، موضحًا أن الأم تحصل على معاش «تكافل وكرامة» بالفعل.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي، مساء أمس الثلاثاء، بعد محاولته التخفي في أحد المساكن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا المراقبة داخل العقار، أظهر استدراج المتهم لطفلة ابنة حارس العقار تبلغ من العمر أقل من 10 سنوات ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا.