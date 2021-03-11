10 عروض للبيت الفني على مسارح القاهرة والأقاليم في عطلة نهاية الأسبوع

يقدم البيت الفني للمسرح 10 عروض في عطلة نهاية الأسبوع على مسارح القاهرة والأقاليم، ولمدة ثلاثة أيام نبدأ اعتبارًا من مساء اليوم الخميس، وحتى مساء بعد غد السبت.

ويستضيف المسرح العائم الكبير بالمنيل عرض "عيلة الفقري" في التاسعة مساء الجمعة، العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي.

وتدور أحداثه حول عيلة سمعان الفقري المكونة من سمعان وزوجته سعيدة وابنته هند التي لم تتزوج بعد وأبنائه سامي الصحفي الذي سيسافر إلى اليونان في مهمة صحفية، وكريم العاطل عن العمل، وتدور المسرحية فى أحداث كوميدية من خلال يوم في حياة تلك العائلة.

"عيلة الفقري" من تأليف أحمد الملواني، وبطولة محمد الصاوي، وفاطمة الكاشف، وأحمد النمرسي، وماهر محمود، وأيمن بشاي، ورفيف، ومنة المصري، ومجدي عبد الحليم، وأشرف عبد الفضيل، ومحمود الهنيدي، وإيهاب شهاب، وديكور محمد هاشم، وإضاءة عز حلمي، وموسيقى وألحان أحمد الناصر، وأغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، وإخراج محمد متولي.

أسعار التذاكر : 32، 52، 102

على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة في العتبة تقدم فرقة مسرح الطليعة عرض "ريسايكل" في السابعة مساء يومي الخميس والجمعة.

يتناول العرض فكرة إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الاستكشات، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة و إخراج محمد الصغير.

أسعار التذاكر: 35 جنيهًا.

على المسرح العائم الصغير بالمنيل تقدم فرقة الشباب عرض "أفراح القبة" في الثامنة مساء، العرض مأخوذ عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، وبطولة محمد تامر، وسمر علام، وحنان عادل، وحمزة رأفت، ومينا نبيل، وأحمد صلاح، وعبدالمنعم رياض، ومحمد عبدالقادر، ورنا خطاب، ويوسف مصطفى، ومينا نادر، ومحمد يوسف، وهايدي عبدالخالق، ووفاء عبد الله، وأحمد عباس، وباسم سليمان، ومارتينا روؤف، وحسام علاء، وهدير طارق، وديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، وتصميم أزياء عبير بدراوي، وتأليف موسيقي أحمد نبيل، وتصميم حركي مناضل عنتر، وكتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

أسعار التذاكر : 32، و52 جنيهًا

ويقدم مسرح القاهرة للعرائس في السابعة مساء عرض "رحلة الزمن الجميل" اليوم الخميس، وغد والجمعة.

العرض من تأليف وأشعار يحيي زكريا، يدور حول رحلة يقوم بها الأطفال للعصر الفرعوني، موسيقى وألحان كريم عرفة، وأشرف على تصميم العرائس ناجي شاكر، وديكور محمد سعد، وتنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، ونحت محمود الطوبجي، والعرض فكرة وإخراج محمد نور.

أسعار التذاكر:25، 35

ويقدم مسرح متروبول بالعتبة عرض "ست الدنيا " في السابعة مساء.

العرض من تأليف وأشعار بلال امام، وألحان وغناء أحمد الناصر، وبطولة أحمد الدسوقي، ومحمود سعيد، وهيثم حسن، ومي رضا، وفناني فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، العرض صميم وتدريب ميدو آدم.

أسعار التذاكر: 25، 30، 50

وعلى مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية يرفع الستار في السادسة مساءا عن "حكايات الصياد وأمير البحار" تأليف وإخراج إيهاب مبروك.

العرض بطولة علاء زينهم، إبراهيم الملاح، ميدو بريقع، مهند مختار ، سلمى جابر، أحمد العشري، أحمد سعيد بيبيتو، يحيى عرفة، مريم إيهاب، موسيقى ومؤثرات هشام زيتون، ديكور وليد السباعي، ملابس هبة توفيق.

ويتناول العرض فكرة تهدف إلى التركيز على أهميه العلم والأبحاث العلمية في تقدم الأمم وازدهارها، بالعلم نسعد أنفسنا ومن حولنا ونحافظ على سلامه أوطاننا.

أسعار التذاكر: 30 جنيهًا

وفي الإسكندرية أيضا يقدم مسرح ليسيه الحرية في السابعة مساء العرض المسرحي "لسه فاكر" تأليف محمد مرسي، وبطولة أحمد عسكر، وبوسي الهواري، ومحمد فاروق، وإسلام صلاح، ونادر محسن، وديكور وليد جابر، وموسيقى محمد شحاتة، وإضاءة إبراهيم الفرن، وإخراج سامح الحضري.

"لسه فاكر" تدور أحداثه حول رجل يخرج من السجن بعد ذلك يقرر أن يسترجع ذكرياته وحكايته مع الفتيات في إطار إنساني، وما مر به من مرحلة الابتدائية حتى دخوله السجن، العرض إنساني رومانسي في إطار كوميدي ساخر.

وضمن عروض مسرح المواجهة والتجوال في محافظة كفر الشيخ، يستضيف مسرح قصر ثقافة كفر الشيخ العرض المسرحي "رحلة سعيدة" في السابعة مساء.

العرض من تأليف محمد الصواف، وبطولة محمد فاروق، وإيهاب جابر، ورضوى حسن، وعادل سعيد، ومهند مختار، وآثار وحيد، ومحمود فيشر، وياسر مجاهد، وغادة كمال، وعبد الرحمن عيد، وميرنا هشام، ومحمد مرسي، وديكور وملابس وليد جابر، وتأليف موسيقي محمد شحاتة، وإضاءة إبراهيم الفرن، واستعراضات سمير نصري، وإخراج محمد مرسي.

العرض مجانًا للجمهور بأسبقية الحضور ومع الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

وفي محافظة البحيرة يستضيف مسرح قصر ثقافة دمنهور عرض "جنة هنا"، حيث يرفع الستار في السابعة مساء يومي الخميس والجمعة.

العرض بطولة عبير الطوخي، وهالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير محمد دياب، وأشعار مسعود شومان، وموسيقى وألحان أحمد الناصر، وتصميم تعبير حركي حسن شحاتة، وديكور وأزياء مي زهدي، وتأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر، العرض يقدم بالمجان ضمن مشروع المواجهة و التجوال.

يستضيف مسرح قصر ثقافة قنا عرض "ولاد البلد" في السابعة مساءًً.

يتناول العرض قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

"ولاد البلد" بطولة أحمد الرمادي، ووليد الفوللي ، وياسر الرفاعي ، وعبد العزيز التوني، ووائل مصطفى، وعادل يوسف، ومحمد صالح، ووفاء شوقي، وإسراء حامد، وأميرة عبد الرحمن، وأبانوب شوقي، وإسلام حسن، ونورهان سالم، وإسراء أحمد، وكريمة أحمد، وأمير عبد الحميد، ومحمود فتحي، وأحمد مصطفى، ونجاة محمد، وفاطمة محمد، وإسلام عصام، وعمرو حسين، وبتول عبد الله، وتصميم اضاءة أبو بكر الشريف، واستعراضات فاروق جعفر، ومن تأليف الدكتور مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوي.