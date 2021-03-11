تعليم الوادي الجديد: انتظام دخول طلاب ثانية ثانوي لمنصة الاختبارات الإلكترونية

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أكد الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، انتظام دخول طلاب الصف الثاني الثانوى لمنصة الاختبارات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال جولته اليوم الخميس، بمدرسة أبو منقار الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الفرافرة التعليمية، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات في مادتي التطبيقات الرياضية للمجموعة العلمية والجغرافيا للمجموعة الأدبية.

وقال إن لجان الفرافرة ملتزمة بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية من الجميع، ومراعاة التباعد داخل اللجان، مشيرا إلى تفقد أعمال الصيانة المنفذة بالمدرسة والجهد المبذول من الجميع لإنجاز الأعمال بشكل سريع ودقيق؛ لضمان توفير المناخ والمكان المناسب للطلاب.