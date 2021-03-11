نفت طبيبة الأسنان سارة حورية، الحاصلة على لقب "ملكة جمال المحجبات" لعام ٢٠١٦، ومقدمة برنامج "بيت سارة" على قناة اقرأ، الشائعة المتداولة عن زواجها من الداعية معز مسعود، مؤكدة أنها لم تتزوجه ولم تقابله ولو مرة واحدة في حياتها، كما لم تجمعها به سابق معرفة شخصية أو حتى عملية.

وأعربت حورية، عن استياءها من تكرار هذه الشائعة رغم نفيها أكثر من مرة في بعض اللقاءات الصحفية والتلفزيونية وعبر وسائل السوشيال ميديا.

وأشارت إلى أنها ناشدت الداعية معز مسعود، مباشرة خلال استضافتها في إحدى اللقاءات التليفزيونية، بتكذيب هذه الشائعة، ولكنه لم يأخذ خطوة واحدة حتى الآن.

الجدير بالذكر أن سارة حورية هي طبيبة متخصصة في طب الأسنان، وتقدم حاليا برنامجها اليومي "بيت سارة" على قناة اقرأ، وتطرح خلاله العديد من الموضوعات الصحية التي تهم كل أفراد الأسرة والمجتمع.

البرنامج يعرض كل يوميا في الساعة الثامنة إلا ربع مساء، ويعاد في الساعة التاسعة والربع صباحا.