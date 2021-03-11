مدبولي: نؤكد دعم مصر الكامل حكومة وشعبا لكل الخطوات الهامة التي يقوم بها حمدوك

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على دعم مصر الكامل حكومة وشعبا لكل الخطوات الهامة التي يقوم بها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في الإصلاح الاقتصادي والمصالحة السياسية بين أطراف الشعب.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني، مساء الخميس، أن الجانبين ناقشا اليوم تقوية العلاقات بين البلدين التي تمتد قوتها من الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين، قائلًا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد الدعم الكامل لمصر قيادة وحكومة للأشقاء في السودان لتنفيذ المشروعات المطلوبة وتعزيز العلاقات والروابط.

وأشار إلى إجراء جولة المباحثات الثنائية بين وفدي البلدين للتأكيد على عدد من الملفات الاقتصادية كالربط الكهربائي والربط في النقل والطرق والمشروعات التي تربط البلدين بعضهم البعض والسكك الحديد المزمع إنشاؤها، إضافة إلى الغاز والزراعة والري والتجارة والصناعة.

وذكر رئيس مجلس الوزراء، أن هناك فرصة على مدار اليوم لجولة مباحثات ثنائية بين الوزراء المصريين والسودانيين؛ لإكمال ووضع خطة تنفيذية لتنفيذ واستكمال المشروعات.