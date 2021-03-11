 وزير يمني يحذر من ممارسات الحوثيين على الناجين من مجزرة مركز احتجاز اللاجئين الأفارقة - بوابة الشروق
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وزير يمني يحذر من ممارسات الحوثيين على الناجين من مجزرة مركز احتجاز اللاجئين الأفارقة

أ ش أ
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 11:43 ص | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 11:43 ص

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من عمليات تهديد وضغوط تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية للناجين من مجزرة مركز احتجاز اللاجئين الأفارقة وأسر المئات من الضحايا الذين قضوا في جريمة الابادة الجماعية.

وأوضح الأرياني في تصريح أوردته وكالة الانباء اليمنية "سبأ" - اليوم الخميس - أن ضغوط المليشيا الحوثية تهدف لاجبار الناجين وأسر الضحايا على حجب الحقيقية تحسباً لتحقيق دولي في الجريمة‏ التي أثارت الرأي العام اليمني والدولي، مشيرا إلى شهادة الناجين عن تفاصيل الجريمة أكدت أن مليشيا الحوثي شنت حملات اعتقال للمهاجرين الأفارقة بحجة الإقامة غير الشرعية، وزجت بهم في سجون مصلحة الهجرة والجوازات، وخيرتهم بين القتال في صفوفها أو دفع مبالغ مالية.

ودعا الآرياني المنظمات الدولية المعنية ومنظمة الهجرة الدولية لسرعة إجلاء الناجين من المجزرة البشعة التي مازالت حقائقها تتكشف إلى مناطق آمنه،وأخذ إفاداتهم عن ملابسات الحادثة، وكشف الحقائق للعالم، وملاحقة ومحاسبة الجناة باعتبارها جرائم إبادة جماعية وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.

 


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