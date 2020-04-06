فرنسا تحيي ذكرى ضحايا الإرهاب عبر قراءة مقتطفات من أعمال الضحايا

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استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، مراسم لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب.

وحضر سلفا ماكرون نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند الفعالية في مجمع "ليز انفاليد".

ووضع ماكرون إكليلا من الزهور، ولكن بعد ذلك، بدلا من أن يلقي خطابا، قرأ الحاضرون بصوت عال من مقتطفات من أعمال المتضررين جراء الهجمات.

وقرأت الجراحة كلوي بيرتولوس مقتطفات من كتاب الصحفي فيليب لانكون المعروف بالإنجليزية باسم "إزعاج"، لكن عنوانه الفرنسي يعني "قطعة من الجلد".

وأصيب لانكون بجروح خطيرة في الوجه في الهجوم الذي استهدف مجلة شارلي إيبدو الساخرة عام 2015. وبيرتولوس متخصصة في الجراحة الترميمية في أحد مستشفيات باريس وعالجت عددا من ضحايا الإرهاب.

ونشر ماكرون نصوصا عبر موقع تويتر لبيرتولوس وآخرين تضرروا جراء الإرهاب، قائلًا إنه يريد منح صوت لهؤلاء الأشخاص.

وقالت بيرتولوس: "هذا هو غرض عملنا، أن نبذل قصارى جهدنا لنعيد للضحايا الإنسانية التي حاول الإرهابي سلبها منهم".