 الخارجية الفلسطينية: حالة وفاة جديدة بـ«كورونا» بصفوف جالياتنا في العالم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الفلسطينية: حالة وفاة جديدة بـ«كورونا» بصفوف جالياتنا في العالم

أ ش أ
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 6:48 ص | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 6:48 ص

أفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت الخارجية الفلسطينية، في تقريرها، اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، وفاة مواطن فلسطيني بالسعودية (88 عاماً)؛ ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 114 حالة في المملكة، و378 في مختلف دول العالم.


وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية؛ لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 121، فيما لم تسجل أية إصابة جديدة بـ كورونا في صفوف الجالية هذا اليوم ليبقى عدد الإصابات 10 آلاف و276 إصابة.

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