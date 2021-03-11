 رئيس المجلس الأعلى للأئمة بالبرازيل: الحوار الهادف هو الطريق الأمثل لحل المشكلات - بوابة الشروق
الخميس 11 مارس 2021 1:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

رئيس المجلس الأعلى للأئمة بالبرازيل: الحوار الهادف هو الطريق الأمثل لحل المشكلات

رئيس المجلس الأعلى للأئمة بالبرازيل
رئيس المجلس الأعلى للأئمة بالبرازيل
أ ش أ
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 1:08 ص | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 1:08 ص

أكد الدكتور عبد الحميد متولي رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية بدولة البرازيل، عقب وصوله إلى القاهرة لمشاركته في أعمال مؤتمر "حوار الأديان والثقافات" أن الحوار الهادف هو الطريق الأمثل لحل المشكلات.

وقال الدكتور عبد الحميد متولي، في تصريح الليلة الأربعاء في إطار مشاركته في المؤتمر الدولي العام الـ31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "حوار الأديان والثقافات" المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 14 مارس الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إنه من خلال هذه المؤتمرات التي تشكل يكون منهج حياة يحقق التعايش السلمي والسلام العالمي، مشيدًا بدور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لتحقيقه توازنًا فكريًّا وتقدمًا ملموسًا في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني ، ونشر الفكر الوسطي ومكافحة التطرف والإرهاب ، بما يناسب متطلبات العصر الحديث.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك