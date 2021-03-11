 الشرطة اليابانية تعلن تسجيل رقم قياسي لضحايا الاعتداءات الجنسية من الأطفال في 2020 - بوابة الشروق
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الشرطة اليابانية تعلن تسجيل رقم قياسي لضحايا الاعتداءات الجنسية من الأطفال في 2020

الشرطة اليابانية
الشرطة اليابانية
د ب أ
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 12:44 م | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 12:44 م

أعلنت الشرطة اليابانية، تسجيل رقم قياسي لضحايا الاعتداءات الجنسية من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، في عام 2020، بواقع 2172 حالة، بحسب ما ورد في مسح جديد نشرت نتائجه اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، اليوم الخميس، أن الرقم ارتفع بنسبة 1. 9 بالمئة عن العدد الذي تم تسجيله في العام السابق، وفقا للمسح الذي أجرته "وكالة الشرطة الوطنية".

وقد بلغ عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم بعد تعرضهم للاعتداء الجنسي، 61 طفلا.

وهناك مخاوف من احتمال وجود العديد من حالات الاعتداء الجنسي غير المعروفة، لأن تفشي جائحة كورونا يقلل من فرص الالتقاء بأشخاص بخلاف أفراد الأسرة، بحسب "جي جي برس".


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