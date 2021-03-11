قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن نسبة زواج القاصرات تعادل 5% من معدل الزواج السنوي في جمهورية مصر العربية، موضحًا أن هذه النسبة هي المرصودة لدى النقابة.

وطالب عامر، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، أعضاء مجلس النواب بسرعة إصدار قانون بتجريم زواج دون السن القانونية، ذاكرًا أن القانون الموجود يجرم توثيق العقود وليس الزواج نفسه.

وأوضح نقيب المأذونين، أنه يحرم على المأذون أن يحرر وثيقة زواج لدون السن القانونية، مضيفًا: «منتحلو صفة المأذون في جمهورية مصر العربية هي اللي مودية البلد في داهية».

واستنكر تبرير بعض ما أسماهم بـ«أرباب الذقون» لزواج القاصرات بأنه شرع الله، قائلًا: «شرع ربنا ماقالش نزوج بناتنا 16 سنة، دي لسه عيلة خارجة من إعدادية، مش هتدي الكيان الكامل للأسرة من حمل، من ولادة، من طاعة زوج، من عيشة، ومن أهل».

https://youtu.be/yy7vA-AI-UM