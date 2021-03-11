 معهد الفلك: هزة أرضية بأبو سمبل بقوة 3.2 ريختر اليوم - بوابة الشروق
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معهد الفلك: هزة أرضية بأبو سمبل بقوة 3.2 ريختر اليوم

عمر فارس
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 12:01 م | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 12:01 م

قال معهد البحوث الفلكية إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم الخميس، هزة أرضية على بعد 48 كم شمال غرب مدينة أبو سمبل.

وأضاف المعهد في بيان له، أن بيانات الهزة تضمنت حدوثها بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، خط العرض، 22.77 شمالا، خط الطول :31.54 شرقا، وعلى عمق 10 كم، في تمام الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأوضح أنه تم تسجيل تابع لهذه الهزة بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر حدثت فى تمام الساعة 6.20 صباحا بالتوقيت المحلى، موضحا أنه لم يرد للمعهد أى شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة.


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