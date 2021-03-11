الجامعة الألمانية في العاصمة الإدارية تستقبل الطلاب الجدد بمنحة تكنولوجية

نظمت الجامعة الألمانية الدولية بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، دورة تدريبية شتوية تكنولوجية فى الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2021 استمرت على مدار يومين، وجاءت كمنحة تمهيدية تأهيلية متخصصة لأبنائها الملتحقين الجدد بكلياتها الهندسية فى مجالى الذكاء الأصطناعى والحوسبة، كما تضمنت تطبيقات عملية لتصميم الألعاب والتحكم فيها عن بعد، التي تعد من أكثر المهارات أهمية للمطورين والمبرمجين، نظرا لكون عملهم يرتكز على دراسة المشاكل والاحتياجات المجتمعية ويحولها إلى أنظمة معلومات وتطبيقات تعتمد على استخدام الحاسوب.

وبلغ عدد الملتحقين بها آنذاك ما يقرب من 100 متدرب، ويأتي هدف الجامعة الأساسى من إطلاق مثل هذه الدورات، تهيئة الطلاب على استخدام تلك التقنيات المرتبطة بالبرامج الأكاديمية التى سيتلقونها فى دراستهم، إضافة إلى أن تنفيذها تم على أيدي نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتمرسين فى عملهم؛ ما ساهم فى نقل خبراتهم التطبيقية المتنوعة ذات المعايير التعليمية الألمانية باحترافية للمتدربين وإكسابهم مهارات جديدة.

اختتمت فعاليات أعمال الدورة بكلمة من الدكتور سليم عبدالناظر نائب رئيس الجامعة الألمانية للشئون الأكاديمية، أحد أبرز العاملين في مجال برمجة وعلوم الحاسوب دوليا، حيث أوضح فيها للطلاب أهمية تتبع أحدث التقنيات لتحقيق التميز العلمي وإجادته، مؤكدا ضرورة التمسك بتقدير الذات وتحفيزها دوما وعدم التراخي لأنهما يعدان قاعدة ارتكاز لتقدم الإنسان وتحقيق ذاته، وأعقب ذلك قيام عبدالناظر بتسليم المتدربين شهادة إتمام الدورة.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة الألمانية الدولية تتبنى سياسات واستراتيجيات تعليمية ترتكز على ترسيخ شكل جديد من التعليم التطبيقي.