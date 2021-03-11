خبراء صحة يحذرون من تزايد نسب ضغط الدم المرتفع والسكر بين مواطني الهند

حذر خبراء الصحة في الهند من تزايد نسب ضغط الدم المرتفع والكولستيرول والسكر بين موطني الهند، كما أكد الخبراء انخفاض معدلات تعاطي الكحوليات ومشاكل الغدة الدرقية في البلاد خلال العام الماضي.



يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه التقرير الصادر عن شركة "GOQii"، المعنية بتكنولوجيا اللياقة البدنية، عن زيادة مقلقة في مستويات ضغط الدم المرتفع، الكوليسترول، فضلا عن مرض السكر، على الرغم من أن اللياقة البدينة والصحة أصبحت مجال اهتمام كبير على مستوى البلاد منذ انتشار جائحة "كورونا" المستجد في العالم.



ووفقًا لدرجة تقييم المخاطر الصحية (HRA)، فإن مواطن هندي من بين كل مواطنين، سواء في فئة "مخاطر عالية"، أو "على مشارف مرحلة الخطر"، وهو ما يعد تحسنا هائلا بلغت نسبته 12% عن الأرقام المسجلة، العام الماضي، حيث اندرج 62 % من الهنود تحت فئة " غير صحي".



ووفقا لمبادرة "Fit India" لعام 2021 يمكن لغالبية الأشخاص أن يصبحوا أصحاء من خلال إجراء بعض التعديلات على أسلوب حياتهم، حيث ساهمت ضوابط الإغلاق التي فرضتها جائحة "كورونا" المتسجد بتركيز الأشخاص أكثر على صحتهم، وتقوية الجهاز المناعي لديهم.



ومن منظور طبي أشارت البيانات إلى أن الرجال أكثر صحة مقارنة بالنساء.. فيما يتعلق بمنظور العمر، فجيل الشباب غير صحي مقارنة بالأجيال الأكبر سنا، كما تشير البيانات إلى أن حوالي 15 % من المشاركين في المبادرة أبلغوا عن معاناتهم من ضغط دم مرتفعت في عام 2020، مقارنة بنحو 13,4 % في عام 2019.



ووفقًا للتقرير، فقد ارتفعت بشكل مطرد هذه المؤشرات خلال السنوات الأربع الماضية، وأبلغ حوالي 35% من المستخدمين أيضا أن هذا المرض ينتشر في أكثر من فرد في الأسرة الواحدة في الهند.. فقد سجلت حالات ضغط الدم المرتفع بين كبار السن ثلاثة أضعاف التقديرات المسجلة بين البالغين.