رئيس أرمينيا يرفض تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة

قال المكتب الصحفي في الرئاسة الأرمنية، إن رئيس البلاد أرمين سركيسيان، رفض تعيين أرتاك دافتيان كرئيس جديد لهيئة الأركان العامة للجيش في أرمينيا.



قبل ذلك تقدم رئيس الوزراء نيكول باشينيان بطلب لتعيين دافتيان في هذا المنصب، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



ترأس دافتيان هيئة الأركان العامة في أرمينيا خلال 2018-2020. وفي الفترة من يوليو - نوفمبر 2020، شغل منصب رئيس اللجنة العسكرية الصناعية في الجمهورية، وقاد الفيلق الخامس في الجيش الوطني.



حتى 10 مارس الحالي، كان الفريق أول أونيك جاسباريان يشغل منصب رئيس الأركان العامة.