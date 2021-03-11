ضبط 5 أطنان جزر مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي في البحيرة

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ضبطت الوحدة المحلية لمركز إيتاى البارود، برئاسة محمد كجك، 5 أطنان جزر داخل حفرة بباطن الأرض موضوع عليهم كمية كبيرة من الملح، والجزر بدائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وكانت تلقت الوحدة المحلية، بلاغا يفيد بحفر أحد الأشخاص، حفرة في باطن الأرض، ويضع كميات كبيرة من الجزر بها حتى يتخلل بشكل أسرع.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المدينة، ومدير إدارة تموين إيتاي البارود وقوة من مباحث التموين والإدارة الصحية وإدارة الرقابة والمتابعة، حيث تم ضبط ٥ أطنان جزر يظهر عليهم علامات العفن والتلف وغير محتفظ بخواصه الطبيعية، وضبط ١٢ شكارة ملح زنة الواحدة ٥٠ كيلو.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإرسال المحاضر إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات.