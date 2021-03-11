 التحالف العربي: تدمير منظومة دفاع جوي للحوثيين في مأرب اليمنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف العربي: تدمير منظومة دفاع جوي للحوثيين في مأرب اليمنية

د ب أ
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 6:10 ص | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 6:10 ص

 أعلن التحالف العربي في اليمن عن قيام قوات التحالف برصد وتدمير دفاع جوي معاد من نوع (سام – 6) تابع للحوثيين في محافظة مأرب شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية في وقت مبكر من صباح الخميس مقطع فيديو يوضح عملية الرصد والتدمير التي قامت بها قوات التحالف ضمن "عمليات الردع لميليشيا الحوثي في مأرب".

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، أكد الثلاثاء أثناء وجوده في مأرب أن قوات التحالف مستمرة بدعم الجيش اليمني في معركته هناك.

وكشف أنه التقى مسؤولين في المحافظة، وأن "الحياة تسير بشكل طبيعي".

كما شدد على أن "مأرب ستكون عصية على ميليشيات الحوثي"، لافتا إلى أن "الأخيرة لا تهتم بحياة عناصرها الذين أرسلتهم للمعركة".

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