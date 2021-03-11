مخرج «قارئة الفنجان»: الجنسيات المتعددة للممثلين لم تكن عائقا

قال المخرج محمد جمعة إن مسلسل "قارئة الفنجان"، يطرح موضوع قراءة المستقبل من خلال تطبيق إلكتروني، يتحكم بمصير الشخصيات الذين قامو بتحميل التطبيق في اليوم نفسه، ليبدأ بعدها حبس الأنفاس والمخاوف، في عمل عصري فيه الرعب والتشويق.

وأشار إلى أن عدد الحلقات القليلة، يعطي فرصة للمخرج أن يقدم إيقاعاً أسرع وأقرب إلى النموذج السينمائي، مشيداً بفكرة تنوع جنسيات الممثلين، ويرفض اعتبارها عائقاً بل تعطي تنوعاً كما يقول، مؤكدا أن "هناك تناغم وانسجام بين الممثلين وقدموا تركيبة جميلة، وأظن أنها ستكون مثيرة للناس، وسيصل عبر منصة "شاهد" إلى كل المشاهدين العرب".



وأضاف جمعة أن لتجربة الأولى ليه كانت في فيلم "أحلام حقيقية" الذي فيه الكثير من التشويق والغموض، ليعود إلى النوع نفسه بعد 12 عاماً، ورغم تطور التقنيات لكن الإحساس بالمشاهد والإيقاع لا يختلف.

المسلسل ينطلق عرضه على منصة شاهد 12 مارس الجاري، وتدور أحداثه "قارئة الفنجان" على أحد شواطئ بيروت، في إطار من الغموض والإثارة،

حيث يلتقي مجموعة من الشباب والفتيات من أعمار مختلفة وجنسيات متعددة، يتعرفون على بعضهم البعض، ويتحدثون عن الحظ والطالع وما حدث خلال العام 2020.

وفي ظل هذه الأجواء، يكشف أحدهم عن تطبيق إلكتروني يتيح عبر قراءة الفنجان معرفة الطالع واستكشاف المستقبل، فيقوم الجميع بتحميل التطبيق المذكور، ويصوّرون فناجين القهوة عبر التطبيق، الذي يكشف عن أحداث محددة ستحصل لهم محدداً الأيام والتواريخ والساعات بينها موت وقتل وأمور مرعبة أخرى.



يشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين العرب، منهم؛ أحمد فهمي، ورد الخال، باسم مغنية، روان مهدي، أحمد شعيب، يارا قاسم، محمود الليثي، فادي ابراهيم، تاتيانا مرعب، دوري السمراني وآخرين.