يصل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى القاهرة، صباح اليوم الخميس، على رأس وفد سودانى رفيع المستوى في زيارة رسمية لمصر تستغرق 48 ساعة.

ويضم الوفد السوداني؛ وزراء الخارجية والري والزراعة والتجارة والتموين، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، والنقل والمالية إلى جانب وزير شئون مجلس الوزراء ورئيس المخابرات العامة السودانية.

ورجح مصدر سودانى مطلع لـ"الشروق"، أن يلتقي حمدوكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما سيعقد جلسة مباحثات ثنائية مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وسيعقد مدبولي وحمدوك مؤتمرا صحفيا مشتركا؛ لعرض تفاصيل المباحثات بينهما، مضيفا أن "حمدوك سيلتقي الجالية السودانية بالقاهرة".

وأوضح المصدر أنه سيتم عقد جلسة مباحثات ثنائية موسعة بين الوزراء السودانيين ونظرائهم المصريين، ذاكرا أن الزيارة تهدف إلى تفعيل ومتابعة الاتفاقيات واللجان المشتركة بين البلدين؛ لتعزيز سُبل التعاون بين الخرطوم والقاهرة فى مشروعات الربط الكهربائى والتعاون الاقتصادى والتجارى والزراعى، والربط عبر مشاريع السكك الحديدية، وبحث مستجدات مفاوضات سد النهضة، ومتابعة نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى السودان يوم السبت الماضي.

وتأتى زيارة حمدوك فى إطار تطور العلاقات "المصرية-السودانية" على الأصعدة كافة، لا سيما عقب زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم وهى الزيارة الأولى من نوعها منذ اندلاع الثورة السودانية عام 2018، والتى سبقتها زيارة وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدى إلى القاهرة.