المكسيك تتجه لتقنين الماريجوانا

وافق مجلس النواب المكسيكي الأربعاء على مشروع قانون يمهد الطريق لإضفاء الشرعية على استخدام الماريجوانا للترفيه، والذي سيحتاج بعد ذلك إلى موافقة مجلس الشيوخ.

ووافق مجلس النواب بأغلبية 316 صوتا من أصل 468 صوتا، مما سيسمح للأشخاص ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما بحيازة ما يصل إلى 28 جراما من الماريجوانا وفتح نواد لها بالإضافة إلى زراعة وبيع ذلك المخدر بشكل قانوني في مواقع مصرح بها.

ووافق مجلس الشيوخ على المشروع في نوفمبر، لكن مجلس النواب أدخل عددا من التغييرات عليه لا تزال بحاجة إلى موافقة المجلس الأعلى للكونجرس، حسبما قال متحدث باسم لجنة العدل في مجلس الشيوخ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وسيُنهي القانون الجديد أكثر من 100 عام من الحظر في المكسيك، وهي بلد يعاني من أعمال عنف عصابات المخدرات.

وستصبح المكسيك بذلك ثالث دولة في العالم تقنن الماريجوانا بعد أوروجواي وكندا.