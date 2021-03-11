 البرلمان الصيني يصادق على خطة لتشديد السيطرة على هونج كونج - بوابة الشروق
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البرلمان الصيني يصادق على خطة لتشديد السيطرة على هونج كونج

د ب أ
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 10:15 ص | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 10:15 ص

صادق البرلمان الصيني على خطة الحزب الشيوعي الحاكم لتشديد السيطرة على هونج كونج، من خلال تعديل النظام الانتخابي في المدينة.


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