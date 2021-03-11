البرلمان الصيني يصادق على خطة لتشديد السيطرة على هونج كونج

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صادق البرلمان الصيني على خطة الحزب الشيوعي الحاكم لتشديد السيطرة على هونج كونج، من خلال تعديل النظام الانتخابي في المدينة.