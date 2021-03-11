البرلمان الصيني يصادق على خطة لتشديد السيطرة على هونج كونج

بوريل: الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل بشكل وثيق مع مصر من أجل منطقة مزدهرة

البرازيل تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا حتى الآن

تقرير لـ«د ب أ»: ليبيا.. بين آمال طي صفحة الماضي والمهام الصعبة