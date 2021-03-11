ساسة ألمان يدعون لزيادة اليقظة في أوروبا في ظل زيادة الإنفاق العسكري للصين



دعا ساسة ألمان لزيادة اليقظة في أوروبا في ظل زيادة الانفاق العسكري الصيني.



وقال توبياس ليندنر، المتحدث باسم شؤون السياسة الأمنية بحزب الخضر لصحيفة "هايلبرونر شتيمه" في عددها الصادر اليوم الخميس، إن قيام الصين بتوسيع نطاق قدراتها العسكرية بشكل قوي وسريع للغاية يعد أمرا مثيرا للقلق.



وأضاف ليندنر، أنه صحيح أن الصين لا تمثل خطرا عسكريا بالنسبة لأوروبا، "ولكن عندما يرى المرء أن الصين تستحوذ بشكل منهجي للغاية في أوروبا على بنية تحتية مثل موانئ أو شركات متوسطة الحجم، فإن هذا التصرف يعد عاملًا مهمًا جدًا لأمن أوروبا".



ومن جانبها قالت ماريا-أجنس شتراك-تسيمرمان، المتحدثة باسم شؤون سياسة الدفاع بالحزب الديمقراطي الحر، بالبرلمان الألماني "بوندستاج" للصحيفة الألمانية ذاتها: "العالم الغربي غض الطرف لفترة طويلة. حاليا ترى الولايات المتحدة الأمريكية أيضا الصين بصفتها منافسا خطيرا من الناحية العسكرية. يجب أن تستيقظ أوروبا أيضًا، خاصة وأن الصينيين لا يقومون بمناورات مشتركة مع روسيا في بحر البلطيق فحسب، بل سيطروا أيضًا على موانئ بيرايوس وتريست وجنوة".



وتابعت السياسية الألمانية المعنية بشؤون الدفاع: "أوروبا مطالبة بالتعامل مع هذه الحقيقة على محمل الجد"، وشددت على أنه يتعين على حلف شمال الأطلسي "ناتو" تجديد عقيدة عام 2010، وقال: "حتى الآن لم يتم تضمين الصين في عقيدة حلف الناتو".



يشار إلى أن الجلسة السنوية العامة لمجلس الشعب الصيني في بكين تنتهي اليوم الخميس، باعتماد الخطة الخمسية الجديدة والميزانية. في ضوء التوترات مع الولايات المتحدة والدول المجاورة ، من المتوقع أن ترتفع الميزانية العسكرية بنسبة 6.8%.