جبل سينابونج بإندونيسيا ينفث غازا ورمادا

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ثار جبل سينابونج بسومطرة الشمالية بإندونيسيا، اليوم الخميس، حيث نفث غازا ساخنا ورمادا وحجارة على مسافة ثلاث كيلومترات على منحدراته.

وقال ارمين بوترا، رئيس مركز رصد سينابونج، إن البركان نفث أعمدة من الرماد على ارتفاع وصل لألف متر في السماء.

ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية.

ويذكر أن جبل سينابونج ثار بصورة متقطعة لأعوام. وكان تسعة قرويون قد لقوا حتفهم عام 2016 عقب أن نفث البركان غازا ومواد بركانية.

وطالبت السلطات السكان بالابتعاد عن منطقة محظورة تقدر بمسافة تتراوح ما بين 3 إلى 5 كيلومترات عن فوهة البركان.

وتقع إندونيسيا في منطقة الحزام الناري بالمحيط الهادي، وهى التي تعرف بنشاطها الزلزالي، ويوجد بها 128 بركانا نشطا.