مالطا تغلق المدارس والمتاجر والخدمات غير الأساسية لمدة شهر

قررت مالطا غلق المدارس وجميع المتاجر والخدمات غير الأساسية لمدة شهر واحد، اعتبارا من غد الخميس، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لوقف الزيادة المتصاعدة في الإصابات بكوفيد-19.

وقال رئيس الوزراء روبرت ابيلا في خطاب إلى الأمة، إنه سيتم منع السفر إلى جزيرة جوزو المجاورة لمالطا، وسيتم حظر جميع الألعاب الرياضية المنظمة، ووقف حفلات الزفاف.

وسيتم تقييد التجمعات العامة لتصبح من أربعة أشخاص كحد أقصى، انخفاضًا من ستة، وسيتم إيقاف العمليات الجراحية الاختيارية اعتبارا من السبت المقبل لإعادة تكليف الأطباء والممرضات والعاملين في مجال الرعاية الصحية بالخدمات المتعلقة بكوفيد.

وستظل هذه القيود سارية المفعول حتى 11 نيسان/أبريل على الأقل، عندما تنتهي عطلة عيد الفصح المدرسية.

وتم الإعلان عن القواعد الجديدة بعد ساعات من تسجيل الجزيرة الصغيرة بالبحر المتوسط 510 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي للبلاد التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف شخص.

وينسب الكثير من هذه الإصابات إلى انتشار السلالة البريطانية من الفيروس، حيث قال وزير الصحة كريس فيرن إن حوالي 60 % من الإصابات الجديدة كانت بهذه السلالة الأكثر عدوى.