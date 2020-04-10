

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، أنه جرى إعطاء 1. 24 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.



وبحسب البيانات المعلنة اليوم الخميس، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ352 ألفا و165 جرعة في اليوم الواحد.



وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر 7 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.



وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 11 أسبوعا.



ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 25. 4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 125 ألفا و222 حالة حتى الآن.



ومضى قرابة عام وخمسة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.



يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.