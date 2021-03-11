28 كنيسة أمريكية تطالب بايدن باستئناف العلاقة الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية

طالبت 28 كنيسة في أمريكا، الرئيس جو بايدن باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية وإعادة تقديم الدعم المالي للأونروا.

وأكدت الكنائس - في رسالة أوردتها، وكالة الأنباء الفلسطينة "وفا"، اليوم الخميس - عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، ومعارضة النشاط الاستيطاني، وإعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك العمل على إعادة فتح المكتب الدبلوماسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن، وإعادة فتح القنصلية العامة في القدس الشرقية، وإعادة برامج المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني، واستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأشارت إلى ازدياد عمليات هدم منازل الفلسطينين في الضفة الغربية منذ سبتمبر، بما في ذلك تدمير قرى بأكملها وتدمير البنية التحتية.