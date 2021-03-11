ذكرت صحيفة "سوزجو" التركية أن الصحفي المعارض، لفانت جولتاكين، تعرض أمس ، للاعتداء من قبل 25 شخصا بالقرب من مقر قناة “خلق تي في” التركية، واصفا من اعتدوا عليه بأنهم "قطاع طرق".

وقال جولتاكين وهو كاتب عامود بصحيفة "ديكان" التركية، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": لقد تعرضت للهجوم من قبل مجموعة من 25 شخصًا أمام القناة، أنا بخير الآن"، موضحا أنه كان ذاهبا للقناة من أجل المشاركة في أحد البرامج.

وأضاف جولتاكين: "تلقيت العديد من التهديدات من وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتي المعارضة. نواب رئيس حزب الحركة القومية شركاء النظام الحاكم، كانوا يوجهون إلى التهديدات والشتائم والإهانة على مواقع التواصل الاجتماعي".

ووصف جولتاكين المعتدين عليه بأنهم “قطاع الطرق”، مشيرا أن “25 شخصًا يهاجمون شخصًا واحدًا في نفس الوقت ليس شجاعة بل جبن. آمل أن يشعروا دائمًا بهذا الإحراج عندما ينظرون في المرآة”.

وتابع جولتاكين: “هذا وضع مزعج للغاية بالنسبة لتركيا. الصحفيون لا يتمتعون بسلامة الحياة، والسياسيون لا يتمتعون بسلامة الحياة. هذا ليست دولة مافيا، بل هي بلد يجب أن يكون فيه نظام قانوني ودولة. الدولة موجودة لمنح هؤلاء اللصوص تأديبًا ولكن للأسف الدولة تراقب. ربما لن يستسلموا، سيستمرون على هذا النحو”.

وتحتل تركيا المركز 154 من بين 180 دولة في حرية الصحافة في عام 2020، بعد أن كانت تحتل المرتبة ـ99 في عام 2002.

وتكشف هذه الإحصائيات تراجع تركيا 55 درجة دفع واحدة خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.

كما كشف حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن عام 2020 شهد فتح 361 دعوى قضائية ضد الصحفيين، وتوقيف 86 صحفيًا وسجن سبعين منهم.