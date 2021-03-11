الحكومة الألمانية تواصل تطوير استراتيجيتها للاستدامة

قررت الحكومة الألمانية مواصلة تطوير استراتيجيتها الخاصة بالاستدامة.

ولا تنص أحدث مسودة للاستراتيجية التي أقرتها الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، على أهداف استدامة على الصعيد الوطني وحسب بل تقدم كذلك رؤى مستقبلية على الصعيد الدولي.

وحسب البيانات الصادرة عن الحكومة الألمانية، فإن المسودة نصت على انتهاج سياسة طموح للفترة بين 2020 حتى 2030، وهي السياسة التي كان قد دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة.

ويتضمن الإصدار الجديد سلسلة من المؤشرات الجديدة منها إسهام ألمانيا في الوقاية العالمية من الجائحات، فضلا عن مؤشرات تتعلق بنسبة التمثيل النسائي في المناصب القيادية في القطاع العام التابع للحكومة الاتحادية ومساهمة الآباء في الإعانة المالية للوالدين ومؤشرات تتعلق بتوسيع النطاق الترددي والاستهلاك العالمي.

ومن الأمور التي جاءت جديدة على نحو خاص في الإصدار الجديد أخذ المجالات التي تشهد تحولا في الحسبان، وتعتمد المؤشرات على تقرير التنمية المستدامة العالمية للأمم المتحدة ومقترحات مجلس التنمية المستدامة.

وتتوجه استراتيجية الاستدامة الألمانية حسب أهداف"أجندة 2030 للتنمية المستدامة" التي وضعتها الأمم المتحدة، ويتم تحديث هذه الاستراتيجية على فترات منتظمة منذ عام 2002، كان آخرها في 2018.

وقام إعداد الاستراتيجية ايضا على أخذ آراء الجمهور المأخوذة خلال الحوارات التي بدأت في أكتوبر .2019