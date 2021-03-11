زوج زعيمة المعارضة في بيلاروس قد يواجه حكما بالسجن لمدة 15 عاما



من الممكن أن يواجه سيرجي تيخانوفسكي، زوج زعيمة المعارضة في بيلاروس، سفيتلانا تيخانوفسكايا، حكما بالسجن لمدة 15 عاما، بحسب اتهامات نشرتها سلطات التحقيق اليوم الخميس.



ويتهم المدون والناشط البارز المسجون حاليا، 42 عاما، بتنظيم أعمال شغب واسعة النطاق والتحريض على العداء الاجتماعي، بحسب بيان صادر عن المحققين.



ووصف نشطاء معنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان تيخانوفسكي بالسجين السياسي.



وكان تيخانوفسكي على وشك مواجهة الزعيم ألكسندر لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة، في الانتخابات التي أجريت في التاسع من أغسطس من العام الماضي، إلا أنه كان قد تم اعتقاله بالفعل قبل أشهر من إجراء الانتخابات.



وترشحت زوجته بدلا منه في الانتخابات التي خسرت فيها، بحسب النتائج الرسمية. وحصل لوكاشينكو على نحو 80% من الأصوات.



وينظر إلى انتخاب لوكاشينكو، الذي ظل في السلطة منذ 26 عاما، على نطاق واسع على أنه جاء من خلال انتخابات مزورة وتسبب في احتجاجات ضخمة في الشوارع لمدة شهور، ووفيات عديدة واعتقال أكثر من 30 ألف شخص. وتعتقد المعارضة أن تيخانوفسكايا هي الفائزة الحقيقية في الانتخابات.