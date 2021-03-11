إصابة ولية العهد السويدية فيكتوريا وزوجها بفيروس كورونا

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قال القصر الملكي السويدي اليوم الخميس، إن ولية العهد السويدية فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال دخلا الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وأضاف البيان أن فيكتوريا (43 عاما) ودانيال (47 عاما) ظهرت عليهما أعراض انفلونزا خفيفة لكنهما في حالة جيدة في ظل هذه الظروف.

وتم فحص الزوجين أمس الأربعاء، وتم عزلهما مع طفليهما الأميرة إستل والأمير أوسكار.

وبدأ طبيب العائلة المالكة جهوده لتتبع سلسلة العدوى. وبسبب تلك العدوى، لم يتمكن الزوجان من حضور حفل تذكاري متلفز في كنيسة قصر دروتنينجولم، خارج ستوكهولم مباشرة، للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لوفاة أول حالة سويدية بسبب الجائحة.

وحضر القداس الملك كارل جوستاف السادس عشر والملكة سيلفيا.

وتم تطعيم الملك والملكة في وقت سابق من هذا العام.

وثبتت إصابة شقيق فيكتوريا، الأمير كارل فيليب - الرابع في ترتيب ولاية العرش - وزوجته الأميرة صوفيا، في أواخر نوفمبر الماضي.