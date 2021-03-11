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إيران تسجل 88 حالة وفاة و8308 إصابات جديدة بكورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 2:45 م | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 2:45 م

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 88 حالة وفاة و8308 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و723 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليصل إلى 61 ألفا و16 حالة.

وذكرت أن عدد المتعافين تجاوز المليون و471 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

 


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