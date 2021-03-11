الشرطة التركية تعتقل 13 شخصا شاركوا في احتجاجات يوم المرأة العالمي

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الخميس، 13 شخصا؛ لترديد شعارات في احتجاجات، خلال اليوم العالمي للمرأة.



وقالت جمعية المحامين التقدميين على تويتر، إن السلطات اعتقلت 12 امرأة في مداهمات للمنازل؛ للاشتباه في إهانتهن الرئيس، وفقا لصحيفة جمهورييت التركية.



وأوضح برلماني من المعارضة، إنهم احتُجزوا لإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أسبوع من تعهد الرئيس بحماية الحق في حرية التعبير.



وذكر مكتب الحاكم المحلي، أن ممثلي الادعاء أصدروا أوامر الضبط بعد مشاهدة تسجيل مصور لمجموعة تهتف أثناء مسيرة في إسطنبول، في الثامن من مارس.



وأضاف في بيان، أن الشرطة ألقت القبض على 13 شخصا، أحدهم قاصر، وذلك من بين 18 تم تحديد هويتهم.



وتعهد أردوغان، في الأسبوع الماضي، بأن تشجع حكومته حرية التعبير والحق في المحاكمة النزيهة بموجب ”خطة عمل“، قال منتقدوها إنها عجزت عن معالجة المخاوف من انحسار حقوق الإنسان في تركيا.