 الشرطة التركية تعتقل 13 شخصا شاركوا في احتجاجات يوم المرأة العالمي - بوابة الشروق
الخميس 11 مارس 2021 10:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟

النتـائـج تصويت

الشرطة التركية تعتقل 13 شخصا شاركوا في احتجاجات يوم المرأة العالمي

الشرطة التركية - ارشيفية
الشرطة التركية - ارشيفية
كتبت_رباب عبدالرحمن:
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 9:29 م | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 9:29 م
اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الخميس، 13 شخصا؛ لترديد شعارات في احتجاجات، خلال اليوم العالمي للمرأة.

وقالت جمعية المحامين التقدميين على تويتر، إن السلطات اعتقلت 12 امرأة في مداهمات للمنازل؛ للاشتباه في إهانتهن الرئيس، وفقا لصحيفة جمهورييت التركية.

وأوضح برلماني من المعارضة، إنهم احتُجزوا لإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أسبوع من تعهد الرئيس بحماية الحق في حرية التعبير.

وذكر مكتب الحاكم المحلي، أن ممثلي الادعاء أصدروا أوامر الضبط بعد مشاهدة تسجيل مصور لمجموعة تهتف أثناء مسيرة في إسطنبول، في الثامن من مارس.

وأضاف في بيان، أن الشرطة ألقت القبض على 13 شخصا، أحدهم قاصر، وذلك من بين 18 تم تحديد هويتهم.

وتعهد أردوغان، في الأسبوع الماضي، بأن تشجع حكومته حرية التعبير والحق في المحاكمة النزيهة بموجب ”خطة عمل“، قال منتقدوها إنها عجزت عن معالجة المخاوف من انحسار حقوق الإنسان في تركيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك