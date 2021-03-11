 11 مارس.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم - بوابة الشروق
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11 مارس.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم

سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سوق العبور تصوير ابراهيم عزت

نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 10:40 ص | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 10:40 ص

تباينت أسعار الخضروات، فيما استقرت أسعار الفاكهة في تعاملات اليوم الخميس.

وجاءت الأسعار المتداولة بسوق العبور، للكيلوجرام الواحد، وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

الطماطم من 1 إلى 1.75 جنيه.
البطاطس من 1.1 إلى 2.3 جنيه.
البصل من 2.5 إلى 5 جنيهات.
الكوسة من 2 إلى 4.5 جنيه.
الفاصولياء من 5 إلى 13 جنيها.
الباذنجان البلدي من 1.75 إلى 4.25 جنيه.
الففل الرومي البلدي من 2 إلى 5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي من 2 إلى 5 جنيهات.
الخيار البلدي من 1.5 إلى 4 جنيهات.
الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات.
البرتقال بلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
اليوسفي من 3.5 إلى 6.5 جنيه
الليمون البلدي من 6 إلى 16 جنيها.
جوافة من 4 إلى 7 جنيهات.
الرمان من 7 إلى 10 جنيهات.
تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.


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