قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جارِ تطوير الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية من بوابة المدينة وحتى قسم شرطة نبق، بطول 18 كيلو مترا، ويتضمن إنشاء 4 حارات مرورية بكلا الاتجاهين، ومشاية على الجانبين، وحارة تهدئة، وعدد 2 كوبري.



وأوضح المحافظ أن الطريق الدائري يعد من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مجال الطرق والكباري بمدينة شرم الشيخ.



وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جاري العمل على قدم وساق في محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بمنطقة السوق القديم، لتوفير طاقة نظيفة ومتجددة، استعدادًا لافتتاحها خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي في الشهر الجاري.



وكشف المحافظ أنه سيجرى شحن السيارات التي تعمل بالكهرباء بهذه المحطة، وجارِ إنشاء محلات تجارية، وكافتريا بها، لتوفير الخدمة اللائقة بزائري مدينة شرم الشيخ.



وأضاف فودة أن هذه المحطة تعد الثانية الذي أنشئت لهذا الغرض بمدينة شرم الشيخ بعد افتتاح المحطة الأولى بمنطقة الرويسات، بحضور وزير البترول، وأيضًا جارِ العمل لإنشاء عدد من المحطات الأخرى بكافة مدن المحافظة، فضلًا على تطوير عدد من محطات تموين البنزين القائمة وإضافة خدمة الغاز إليها.



وأوضح المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، للحفاظ على البيئة وإنشاء محطات غاز طبيعي لتحويل السيارات للعمل بالغاز، بديلًا عن الوقود، مما يساعد علي تقليل نسبة استهلاك البنزين.





