قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ‏إنه عقد مؤتمرًا صحفيًا، مساء اليوم، مع نظيره التشيكي آندري بابيش، والمجري فكتور أوربان.



وأضاف نتنياهو، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الخميس: «قلت خلال الاجتماع إنه لم يكن بالإمكان القيام بزيارتي إلى الإمارات بسبب سوء تفاهم وصعوبات في تنسيق رحلاتنا الجوية، وذلك نتيجة الحدث الذي وقع أمس في جبل الهيكل».



وأوضح أن ‏تسوية الخلافات مع الأردن استغرقت عدة ساعات، مضيفًا: «ونحن نستطيع التحليق.. أنا أستطيع التحليق في سماء الأردن».



وذكر أنه تحدثت مع الشيخ محمد بن زايد، مضيفًا: «هو زعيم عظيم، واتفقنا على ثلاثة أشياء، أولا: اتفقنا على أنني سأقوم بزيارة أخرى قريبا جدا، ‏ثانيا: سنعمل على دفع جواز السفر الأخضر بين إسرائيل والإمارات قدما، وثالثا: الإمارات تنوي الاستثمار في مشاريع مختلفة في دولة إسرائيل وبوسائل متنوعة مبلغا طائلا بقدر 10 مليارات دولار».



‏ولفت إلى أن رئيس المجلس الاقتصادي الوطني والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، البروفيسور سيمخون، قد تحدث مع رئيس صندوق الاستثمارات الإماراتي، قائلًا: «بدأنا نبحث مشروعات معينة، وهذه هي وسيلة أخرى من شأنها دفع اقتصادنا إلى الأمام».







قلت خلال المؤتمر الصحفي الذي أجريته مساء اليوم مع رئيس الوزراء التشيكي آندري بابيش ورئيس الوزراء المجري فكتور أوربان:



"لم يكن بالإمكان القيام بزيارتي إلى الإمارات بسبب سوء تفاهم وصعوبات في تنسيق رحلاتنا الجوية وذلك بسبب الحدث الذي وقع أمس في جبل الهيكل. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 11, 2021