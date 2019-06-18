بيلاروس تطرد دبلوماسيين بولنديين إثر مناسبة تتعلق بالحرب العالمية الثانية

طردت بيلاروس دبلوماسيين بولنديين اثنين اليوم الخميس، بسبب نزاع حول الاحتفال بذكرى الحرب العالمية الثانية وعلى خلفية التوترات المستمرة بين البلدين بشأن المظاهرات المتواصلة في بيلاروس.



وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية إن الموظفين البارزين في القنصلية البولندية في مدينة جرودنو أمامهما 48 ساعة لمغادرة البلاد.



وتعد هذه الخطوة ، الأحدث في سلسلة من عمليات الطرد الدبلوماسي المتبادل ، وسط تصاعد التوترات بين وارسو ومينسك، وتزعم بيلاروس أن بولندا تمول وتدعم احتجاجات المعارضة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.



واجتاحت المظاهرات المنتظمة جميع أنحاء بيلاروس بعد انتخابات متنازع عليها العام الماضي، مما أدى إلى الآلاف من الاعتقالات.



كانت عملية طرد تمت على خلفية مناسبة تذكارية تتعلق بالحرب العالمية الثانية في فبراير الماضي.



واتهمت بيلاروس رأس القنصلية البولندية في مدينة بريست بالمشاركة في حفل غير قانوني يكرم أولئك الذين سقطوا وهم يقاتلون الاتحاد السوفيتي والشيوعية.



وأجبر الدبلوماسي البولندي على مغادرة بيلاروس، فيما أعلنت وارسو أيضا أن دبلوماسيا بيلاروسيا أصبح غير مرحب به.



وردت بيلاروس بطرد دبلوماسيين بولنديين اثنين آخرين اليوم الخميس.



وقالت وزارة الخارجية في مينسك في بيان إن الاحتفال بـ "مجرمي الحرب وتبرير الإبادة الجماعية ضد الشعب البيلاروسي" أمر غير مقبول.



وكجمهورية سوفيتية سابقة، عانت بيلاروس من دمار ضخم وخسائر فادحة بعد غزو ألمانيا بقيادة هتلر لها إبان الحرب العالمية الثانية.