الأمن الوطني العراقي: القبض على 6 إرهابيين في الأنبار

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ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي، القبض على 6 إرهابيين ينتمون لعصابات تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار.

وقال الجهاز - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس - إنه "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وبعمليات نوعية امتازت بالمراقبة والتعقب، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار من الإطاحة ، وفق مذكرات قضائية، بستة عناصر ينتمون لعصابات داعش الإرهابي".

وأضاف البيان "أن الإرهابيين عملوا بما يسمى ديوان الجند ضمن ما يعرف بولاية الأنبار؛ إذ جرى تدوين أقوالهم أصوليا بعدما اعترفوا بتنفيذهم عمليات عسكرية عدة، طالت المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية خلال عمليات التحرير".

كما أوضح البيان أنه "تم إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".