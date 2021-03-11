البرازيل تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا حتى الآن

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سجلت البرازيل لأول مرة أكثر من 2000 حالة وفاة يومية بفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، التي صدرت في وقت متأخر من أمس الأربعاء تسجيل 2286 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد سجلت البرازيل 270 ألفا و656 حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.

وسجلت البرازيل 79 ألفا و876 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتتجاوز حصيلة الاصابات بالفيروس 2. 11 مليون حالة.

وتعد البرازيل، التي بدأت التطعيم ضد فيروس كورونا، إحدى الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا بأنحاء العالم. وقد انهار نظامها الصحي في الكثير من المدن.

وأشار معهد فونداكاو اوسوالدو كروز البحثي إلى أن الأسرة المخصصة للرعاية المركزة أصبحت ممتلئة في مناطق بورتو فيلهو وكامبو جراندي وبورتو اليجري.

وحذر المعهد، من أن حركة المواطنين وزيادة تفشي الفيروس فاقمت من ظهور " سلالات مقلقة" من فيروس كورونا في البرازيل، خاصة سلالة بي.1 التي ظهرت في الأمازون.

وأدرك الساسة المحليون مدى خطورة الوضع، وقرروا مؤخرا تشديد الإجراءات لمواجهة التفشي السريع للفيروس.