ميلان يغازل دور الثمانية للدوري الأوروبي بتعادل قاتل مع مانشستر يونايتد

اقترب ميلان الإيطالي من التأهل لدور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي، بعدما انتزع تعادلا ثمينا بطعم الفوز 1 / 1 من ملعب مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة القارية.

عجز كلا الفريقين عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي تقاسمه الفريقان من حيث السيطرة، لينتهي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، بادر مانشستر يونايتد بالتسجيل عبر لاعبه الشاب أماد دياللو في الدقيقة 50، لكن ميلان أحرز هدف التعادل عن طريق سيمون كايير في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأصبح يكفي ميلان التعادل السلبي في لقاء الإياب الذي سيقام بملعبه (سان سيرو) الأسبوع المقبل من أجل التأهل للدور القادم، فيما يتعين على مانشستر يونايتد الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1 / 1 لتفادي خطر الخروج المبكر من البطولة.

بدأت المباراة بهجوم مباغت من جانب ميلان، فيما سنحت أول فرصة خلال اللقاء ليونايتد في الدقيقة الثامنة، حيث أرسل لوك شاو تمريرة عرضية من جهة اليسار إلى أنتوني مارسيال، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، غير أن جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان تصدى للكرة ببراعة.

عاد ميلان لنشاطه الهجومي من جديد، وأحرز لاعبه فرانك كيسيي هدفا في الدقيقة 11، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي لمس اللاعب للكرة قبل تسجيله الهدف.

حاول يونايتد مبادلة ميلان الهجمات، حيث سدد أليكس تيليش تصويبة من مخالفة من الطرف الأيسر في الدقيقة 19، مرت بجوار القائم الأيمن

وكاد ميلان أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 26، فبعد سلسلة من التمريرات القصيرة المتقنة، وصلت الكرة إلى رادي كرونيتش، الذي سدد من داخل المنطقة، ولكن دين هندرسون، حارس مرمى يونايتد، كان لها بالمرصاد.

وأضاع ميلان فرصة أخرى في الدقيقة 31، فمن هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة إلى إبراهيم دياز، الذي أرسل الكرة لأليكسيس ساليمايكيرس، الذي راوغ الدفاع بمهارة، قبل أن يسدد بيسراه، لكن هندرسون تصدى للكرة.

استشعر لاعبو يونايتد بالحرج، فبدأوا فرص سيطرتهم على اللقاء، حيث سدد تيليش ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 37، اصطدمت في الحائط البشري.

ولم تمر سوى دقيقتين حتى أهدر الفريق الإنجليزي فرصة أخرى، حيث تابع مارسيال ركلة ركنية من الناحية اليسرى، ليسدد ضربة رأس رائعة، أبعدها دوناروما ببراعة، لتصل إلى هاري ماجواير، المتواجد أمام المرمى مباشرة، الذي سدد الكرة ولكنها خرجت بغرابة شديدة.

استحوذ لاعبو يونايتد على الكرة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ولكن بلا فاعلية، لينتهي الشوط بالتعادل بدون أهداف.

بدأ يونايتد الشوط الثاني بهجوم مكثف، ليفتتح لاعبه أماد دياللو التسجيل في الدقيقة 50، حيث تلقى تمريرة أمامية من برونو فيرنانديز، ليسدد ضربة رأس رائعة، واضعا الكرة ساقطة (لوب)، خلف دوناروما الذي خرج من مرماه دون داع، وتعانق الشباك.

حاول ميلان إدراك التعادل سريعا، وكاد أن يحقق ما كان يصبو إليه في الدقيقة 58 عن طريق كيسيي، الذي سدد من داخل المنطقة، لكن هندرسون أبعد الكرة لركنية.

وأضاع كرونيتش فرصة أخرى للفريق الإيطالي في الدقيقة 64، حيث تابع تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، ليسدد ضربة رأس لكن الكرة علت العارضة بقليل.

عاد يونايتد للاستحواذ على الكرة من جديد، حيث أرسل ماسون جرينوود تمريرة عرضية إلى دانييل جيمس، الذي سدد بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 72، لكن سرعان ما فرض ميلان سيطرته من جديد، خلال الدقائق المتبقية من المباراة.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز يونايتد، فاجأ سيمون كايير الجميع بإحرازه هدف التعادل لميلان في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع، حيث تابع ركلة ركنية من الناحية اليسرى نفذها كرونيتش، ليسدد ضربة رأس متقنة، حاول هندرسون إبعادها دون جدوى لتعانق شباكه، وينتهي اللقاء بالتعادل 1 / 1.