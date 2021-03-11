الدبيبة يعلن تأدية حكومته اليمين الدستورية الاثنين المقبل في بنغازي

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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن حكومته ستؤدي اليمين الدستورية الاثنين المقبل في بنغازي، وستعمل في كل مناطق ليبيا.

وأكد الدبيبة - في تصريح لبوابة الوسط الإخبارية الليبية، اليوم الخميس - أن موعد إجراءات التسليم والتسلم مع حكومة الوفاق، ستتم فور الانتهاء من أداء اليمين.

وأوضح أن هناك إجراءات ستتم بالتنسيق مع المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، ومتابعة من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا والجهات ذات العلاقة.

ومنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة، خلال جلسة انعقدت أمس الأربعاء، حيث حصلت على 132 صوتا.