 الكشف على 1353 مواطنا في قافلة طبية بدمياط - بوابة الشروق
الخميس 11 مارس 2021 8:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟

النتـائـج تصويت

الكشف على 1353 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

أرشيفية
أرشيفية
حلمي ياسين
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 7:44 م | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 7:44 م

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة في قرية العطوي مركز فارسكور، خلال يومي الأربعاء والخميس، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وصرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "covid19".

وقال الدكتور محمد الغباشي مدير ادارة القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 1353 مواطن، بالإضافة إلى تحويل 58 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة ل 30 حالة، بالإضافة إلى أجراء 439 تحليل معملي، و31 أشعة عادية، و9 موجات صوتية، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، مؤكدا على استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة؛ لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك