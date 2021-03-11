الكشف على 1353 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة في قرية العطوي مركز فارسكور، خلال يومي الأربعاء والخميس، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وصرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "covid19".

وقال الدكتور محمد الغباشي مدير ادارة القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 1353 مواطن، بالإضافة إلى تحويل 58 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة ل 30 حالة، بالإضافة إلى أجراء 439 تحليل معملي، و31 أشعة عادية، و9 موجات صوتية، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، مؤكدا على استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة؛ لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.