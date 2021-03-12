مدرب سيراميكا: اللاعبون لم يلتزموا بالتعليمات أمام الزمالك

حمل هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، لاعبيه الخسارة أمام نادي الزمالك اليوم الخميس، بثنائية نظيفة في بطولة الدوري.

وتلقى كليوباترا خسارة أمام الزمالك بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الـ15 من مسابقة الدوري والتي أقيمت على ستاد القاهرة.

وقال شعبان في تصريحات تليفزيونية: "محمود نبيل لاعب مركز 6، أخطأ في ترك مساحات ولم يلتزم بالتعليمات مما تسبب في هجمات خطيرة للزمالك".

وأضاف: "كان من الممكن أن تغير شكل المباراة لأننا شكلنا خطورة على الزمالك في بعض الفرص، ولكن سوء التوفيق حال دون ذلك".

واختتم: "مازلنا نعاني، كان أمامنا فترة صغيرة قبل الموسم للاستعداد، وكل أسبوع يعاني الفريق من إصابات، وقبل مواجهة الزمالك كان هناك 7 لاعبين عائدين من الإصابة".