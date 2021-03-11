الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية أجل 30 عاما أقل من المتوسط

أنهت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، سلسلة مزادات لبيع سندات طويلة الأجل، حيث باعت سندات أجل 30 عاما بقيمة 24 مليار دولار، وجاء الاكتتاب فيها أقل من المتوسط.



ويبلغ سعر العائد على السندات الثلاثينية 295ر2 في المئة من قيمتها الإسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 28ر2 مرة.



كانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت في الشهر الماضي سندات أجل 30 عاما، بقيمة 27 مليار دولار، وبلغ العائد عليها 933ر1 في المئة ومعدل التغطية 18ر2 مرة من قيمة الطرح.



يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.



وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاثين عاما، 33ر2 مرة.



كانت وزارة الخزانة أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الحالي بيع سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار، حيث جاء الطلب عليها فوق المتوسط. كما أعلنت بيع سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار حيث جاء الاكتتاب فيها في حدود المتوسط.



كما طرحت وزارة الخزانة اليوم الخميس سندات مدتها 20 عاما بقيمة 24 مليار دولار، على أن تعلن نتيجة الاكتتاب في هذا الطرح يوم الثلاثاء المقبل.