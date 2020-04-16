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البرلمان الأوروبي يعلن الاتحاد «منطقة الحرية» للمثليين

<br/>البرلمان الأوروبي

البرلمان الأوروبي
بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 9:20 م | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 9:21 م

صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، لإعلان التكتل "منطقة للحرية" بالنسبة لمجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين، المعروفين اختصارا بـ"إل بي جي تي آي كيو"، في ضربة عنيفة للتيار المحافظ في بولندا وخارجها.

وجاء في القرار، الذي تم تمريره بتأييد 492 صوتا مقابل اعتراض 141، أن "حقوق المثليين هي حقوق إنسانية".

وقال إن "جميع الدول الأعضاء تحملت التزامات وواجبات بموجب القانون الدولي ومعاهدات الاتحاد الأوروبي لاحترام الحقوق الأساسية وضمانها وحمايتها والوفاء بها".

وفي السنوات القليلة الماضية، اعتمدت أكثر من 50 مدينة وبلدة صغيرة في بولندا قرارات غير ملزمة ضد "أيديولوجية المثليين"، ما دفع منتقدين إلى تصنيفها بأنها "مناطق خالية من المثليين".

وبالنسبة للناخبين والنواب المحافظين في بولندا، ينظر إلى الحملات من أجل حقوق المثليين على أنها اعتداء على قيم الأسرة، حيث يشير مصطلح "أيديولوجية المثليين" أيضا إلى دعم الإجهاض أو تغيير الأدوار الأسرية التقليدية.

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