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يستعد المطرب محمد محسن، اليوم الخميس، لإطلاق كليب أحدث أغنياته بعنوان "النسيان"، عبر يوتيوب.

الكليب تم تصويره على مسرح محمد عبد الوهاب، المعروف بكونه مسرح معهد الموسيقى العربية سابقاً، التابع لدار الأوبرا المصرية، والذي يحوي في داخله متحف موسيقار الأجيال، ليقدم خلالها وجبة سمعية وبصرية مؤثرة بدراميتها.

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان وتوزيع الموسيقار خالد عز، والكليب إخراج حسام حامد.

وطرح محسن في عيد الحب الماضي كليب أغنية "أهلا بيك"، والذي شاركته الظهور فيه زوجته الفنانة هبة مجدي، والأغنية من كلمات نور عبد الله، وألحان محمد النادي وتوزيع يحيي يوسف، والكليب إخراج بتول عرفة.